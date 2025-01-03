Zeytin ağacı, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve barışı simgeleyen bir miras. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen “OLIVEtoLIVE: Zeytinin Bereketinden Hayata 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması” bu mirası sanatsal bir boyuta taşıyor.

EZZİB Başkanı Emre Uygun, zeytinin sadece bir besin kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurguladı. "Bu yarışmayla zeytinin bereketini, barış ve kültürün evrensel simgesi oluşunu daha güçlü şekilde anlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Fotoğrafçılık ve zeytinin evrensel hikâyesi

İFOD Başkanı Seda Şengök, yarışmanın fotoğrafın büyüleyici anlatım gücüyle zeytini evrensel bir hikâyeye dönüştüreceğini ifade etti. Şengök, "Bu yarışma, zeytini bir ürün olmanın ötesinde insanları birleştiren bir köprü ve yaşam felsefesi olarak ele alıyor" dedi. Katılımcılardan zeytinin insan yaşamına kattığı anlamları ve değerleri yaratıcı yollarla fotoğraflamalarını beklediklerini belirten Şengök, zeytin ağaçlarının huzur veren görüntüsünden zeytinyağının sade zarafetine kadar geniş bir yelpazeyi kadrajlarda görmek istediklerini söyledi.

Yarışma detayları ve ödüller

“OLIVEtoLIVE” yarışması, genel ve hava fotoğrafı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Yarışmada toplam 125 bin TL para ödülü dağıtılacak. Başvurular 28 Mart 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Jüri üyeleri arasında EZZİB Yönetim Kurulu üyeleri Aysun Aras ve İsmail Selçuk, Fotoğraf Sanatçıları Berna Kızıltan, Liane Bencuya ve Tayfun Kocaman gibi isimler yer alıyor.

Bereketin evrensel simgesi

Türkiye, 200 milyonu aşan zeytin ağacı varlığıyla dünya sofralık zeytin üretiminde birinci, zeytinyağı üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor. Bu yarışma, zeytin ağacının Anadolu’daki kadim yolculuğunu ve yaşamımıza kattığı anlamı gözler önüne sermeyi hedefliyor.