Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava hangi bina ve salonda gireceklerini ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

SINAV TAKVİMİ VE OTURUMLAR

ÖSYM’nin duyurusuna göre, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları şu tarihlerde yapılacak:

13 Eylül 2025 Cumartesi 1. Oturum: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2. Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye Üniversite e-kayıtları 3 Eylül’e kadar devam edecek İçeriği Görüntüle

14 Eylül 2025 Pazar 3. Oturum: İşletme, Muhasebe, İstatistik



Adayların sınava giriş belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Belgelerini unutan ya da yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.

SON GÜN UYARISI

ÖSYM, sınav günü yoğunluk yaşanmaması için adayların belgelerini son güne bırakmadan edinmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca sınav saatinden en az bir saat önce sınav yerinde olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KPSS A Grubu sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer mesleklerine atanmak isteyen adaylar için kritik öneme sahip.