Süper Lig'in 6. haftasında, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'nin durumuna çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Arjantin'de tedavi gören ve geçtiğimiz gün İstanbul’a dönen yıldız golcü, derbi öncesi yapılan taktik çalışmalara katıldı.

Maçta oynamak için ısrarcı

Fanatik'te yer alan habere göre, Mauro Icardi derbide forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha iletti. Okan Buruk ise Icardi'nin tam anlamıyla iyileşmediğini belirterek derbide oynamasının zor olduğunu ifade etmişti. Ancak Icardi'nin sahada olma konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Derbide oynayıp oynamayacağı ise maç saatine kadar netlik kazanacak.