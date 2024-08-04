2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı, 4 Ağustos Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Gerçekleşecek olan sınavın ilk oturumu başladı.

İlk oturum ve çıkış saatleri

KPSS ÖABT sınavının ilk oturumu 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başladı. Bu oturumda, adaylar için belirlenen çıkış saatleri de netlik kazandı. 120 dakikalık test süresinde, ilk 90 dakika ve sınavın son 15 dakikası boyunca çıkış yapılamayacak. Bu kısıtlama, adayların sınavın bütünlüğünü korumak ve dikkatlerini dağılmadan sınavı tamamlamalarını sağlamak amacıyla uygulanıyor.

İkinci oturum

İkinci oturum ise saat 14.30’da başlayacak. Bu oturumda da adaylar, belirli saatler arasında bina salonlarına alınacak. Saat 14.30’dan itibaren sınav binalarına giriş yapılması mümkün olmayacak, dolayısıyla adayların sınav merkezlerine belirtilen saatten önce gelmeleri gerekecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT sınav sonuçları, 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyecek, bu tarih sınavın ardından değerlendirme sürecinin başlamasını işaret edecek.