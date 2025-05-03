BDDK verilerine göre son 5 yılda kredi kartı borçlarında rekor artış yaşandı. Takibe düşen kredi kartı borçları yüzde 1056, ihtiyaç kredileri ise yüzde 498 arttı. Bireysel kredilerde ağırlık kredi kartlarına kaydı.

Bireysel kredilerde yön değişti: Kredi kartı kullanımında patlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı 2025 Mart ayı bülteni, son 5 yılda bireysel kredi kullanımındaki dramatik dönüşümü gözler önüne serdi. Özellikle kredi kartları ile ihtiyaç kredilerindeki hızlı artış, konut kredilerinin ciddi şekilde gerilemesiyle dikkat çekiyor.

2020 yılı başında bireysel kredi portföyünde önemli yer tutan konut kredileri, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla yerini büyük ölçüde kredi kartlarına bıraktı. Bu durum, Türkiye'deki bireylerin borçlanma ve harcama eğilimlerinin belirgin biçimde değiştiğini ortaya koydu.

Kredi kullanımında dramatik kayma

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın aktardığına göre, 2020'de bireysel kredilerin yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturan konut kredileri, 2025 Mart itibarıyla yüzde 13,16 seviyesine kadar geriledi. Aynı dönemde taşıt kredilerinin oranı yüzde 1,16'dan yüzde 1,59'a çıktı.

Buna karşılık, kredi kartlarının bireysel krediler içindeki payı yüzde 20'den yüzde 48'e yükselerek en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişle birlikte, bireysel kredilerdeki en büyük kalem artık kredi kartı borçları oldu. İhtiyaç kredilerinin oranı ise yüzde 45,19'dan yüzde 37'ye geriledi.

Takipteki kredilerde kart ve ihtiyaç borçları öne çıktı

Bireysel kredi kullanımındaki değişim, takibe düşen alacaklarda da ciddi sonuçlar doğurdu. Kredi kartı borçlarında takibe düşme oranı yüzde 1056 artarken, ihtiyaç kredilerindeki takip artışı yüzde 498 olarak kayıtlara geçti.

Kredi kartı takip borçlarındaki artış: %1056

İhtiyaç kredilerinde takip artışı: %498

Taşıt kredilerinde takip artışı: %20

Konut kredilerinde takip azalması: %36

Takip oranlarında güncel tablo

Kredi türlerine göre takipteki borç oranları da şu şekilde:

Konut kredileri: 2020'de %0,61 → 2025'te %0,15

Taşıt kredileri: %2,91 → %0,37

İhtiyaç kredileri: %4,46 → %4,64

Kredi kartları: %5,40 → %3,68

Bu veriler, konut ve taşıt kredilerinde takibe düşme oranlarının düştüğünü; ancak ihtiyaç kredilerinde artış olduğunu gösteriyor. Kredi kartlarında takip oranı düşse de, borç miktarındaki artış olağanüstü boyutlara ulaştı.

Uzmanlar uyarıyor: Harcamalarda dikkatli olunmalı

Ekonomistler, kredi kartı borçlarının hızlı artışının, hane halkının gelirine kıyasla daha fazla harcama yapma eğilimini yansıttığını belirtiyor. Artan enflasyon ve faiz oranlarının da bu borçluluk seviyesini daha da riskli hale getirdiği vurgulanıyor.

Finans uzmanları, tüketicilere harcama ve borçlanma dengesine dikkat etmeleri, mümkünse yapılandırma yollarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.