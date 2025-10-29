Finansal İstikrar Komitesi’nden yapılan açıklamayla borç yapılandırmasının yeniden gündeme gelebileceği sinyali verildi. Kredi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar yeni düzenlemeyi merakla bekliyor.

Borç yapılandırması yeniden mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, bireysel borçlara yönelik yeni adımların değerlendirildiği bir toplantı yaptı.

Komiteden yapılan açıklamada, “Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, daha önce sona eren borç yapılandırması programının yeniden devreye alınabileceği yorumlarına yol açtı.

Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma gündemde

3 ay süren ve 10 Ekim 2025 tarihinde sona eren borç yapılandırmasına vatandaşlardan yoğun ilgi gelmişti.

Bu süreçte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar, 48 ay vadeyle ve yüzde 3.11 faiz oranıyla borçlarını yeniden yapılandırmıştı.

Yeni düzenlemenin devreye alınması durumunda benzer şartlarla ikinci bir yapılandırma döneminin başlatılması bekleniyor.

Amaç finansal istikrarı korumak

Finansal İstikrar Komitesi’nin hedefi, hanehalkı borç yükünü azaltmak ve kredi piyasasındaki riskleri sınırlamak.

Ekonomistler, olası yeni yapılandırmanın özellikle dar gelirli ve borçlu vatandaşlara nefes aldıracağını, bankacılık sektöründeki tahsilat oranlarını da olumlu etkileyeceğini belirtiyor.

Resmî açıklama ne zaman yapılacak?

Komite toplantısı sonrası yapılan değerlendirmelere göre, yeni yapılandırma kararına ilişkin detayların önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi öngörülüyor.