Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısında dramatik bir artış yaşandı. Geçen yılın haziran ayında 118 bin 362 kişi yasal takibe intikal ederken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 213 bin 989'a yükseldi.

2024 yılının ilk altı ayında, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısında yüzde 43 oranında bir artış kaydedildi.

142 bin kişi bireysel kredi kartı borcunu ödeyememiş

Haziran ayında yasal takibe intikal eden kişilerin 118 bin 855'i bireysel kredi borcunu ödeyememiş kişilerden, 142 bin 28'i ise bireysel kredi kartı borcunu ödemiş kişilerden oluştu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ocak-haziran döneminde 645 bin kişiye ulaşırken, aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 536 bin kişi oldu.

TBB Risk Merkezi verilerine göre, haziran itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artış göstererek 77 milyar lira olarak belirlendi.

Veriler, yüksek enflasyon oranları, yüksel kur, hayat pahalılığı nedeniyle daha fazla kişinin borçlarını ödemekte zorlandığını ortaya koydu.

Artan borçluluk oranları yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda aileleri ve toplumun genelini de derinden etkiliyor.