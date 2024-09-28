Tüketicilere, borçlarını 60 aya kadar vadelendirme imkanı sağlanırken, asgari ödeme oranları ve kart limit artışları da düzenlemeye tabi tutuldu.

BDDK'nın 1 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleriyle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen tüketiciler için önemli kolaylıklar sağlanıyor. Özellikle pandemi sonrası ekonomik sıkıntılarla boğuşan bireyler için 60 aya kadar vadeli yapılandırma imkanı tanınırken, asgari ödeme tutarlarında ve faiz oranlarında da değişiklikler yapıldı.

Kredi kartı borçlarında 60 aya kadar vade

Yeni düzenleme, bireysel kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan kart sahiplerine 60 aya kadar vade ile borçlarını yapılandırma imkanı getiriyor. Ancak, borcun %50’si ödenene kadar kredi kartı limitlerinde herhangi bir artış yapılmayacak. Bu, borçluların mali durumlarını toparlamaları için bir süre tanırken, kredi kartı kullanımını kontrol altına alma amacı taşıyor.

İhtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanı

İhtiyaç kredisi borçları da benzer şekilde 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Özellikle 30 günden fazla gecikmeye düşen kredilerde borçlular, ek kredi almadan mevcut borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı bulacak. Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 1 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor.

Kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişiklik

Asgari ödeme oranlarında da düzenlemeye gidildi. Limiti 50 bin TL ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun %20'si olarak belirlendi. 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için ise bu oran %40 olacak. Bu düzenlemeyle, bireylerin borçlarını daha kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde ödeme yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

TCMB faiz oranlarını güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı borçlarına uygulanacak faiz oranlarında yeni düzenlemeler yaptı. Borcun tutarına göre farklı faiz oranları belirlenirken, 25 bin TL’nin altındaki borçlar için referans orana 39 baz puan eklenmesi kararlaştırıldı. 25 bin ile 150 bin TL arasındaki borçlar için ise 114 baz puan, 150 bin TL’nin üzerindeki borçlar için 164 baz puan eklenerek faiz oranları farklılaştırıldı.

Tepkiler ve eleştiriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, bu düzenlemeyi eleştirerek, vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların temelde düşük gelir seviyesinden kaynaklandığını belirtti. Karatepe, “Bu düzenleme, borçların vadelere yayılmasının bir çözüm olmadığını, asıl çözümün ücret ve maaşlarda yapılacak artışlarla sağlanacağını” ifade etti. Borç yapılandırmanın tek başına yoksulluğun gerçek nedenlerini gizlediğini savunan Karatepe, gelir artırıcı önlemlere vurgu yaptı.