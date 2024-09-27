Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel kredi kartı borçluluğunu azaltmak amacıyla azami akdi faiz oranlarında önemli bir değişikliğe gitti. Kredi kartı borç bakiyelerine göre farklılaşan bu yeni uygulama, özellikle yüksek borç bakiyesi olan kullanıcıların borçlanma davranışını frenlemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gecikmiş borçlar için sunduğu yapılandırma programıyla borçlulara yeni fırsatlar sunuluyor.

Bireysel kredi kartı borçlarındaki artış

Merkez Bankası tarafından yayımlanan bir analizde, bireysel kredi kartı bakiyelerinin diğer bireysel kredilere göre daha hızlı arttığı vurgulandı. Geçtiğimiz yıl, bireysel kredi kartı bakiyesindeki yıllık büyüme oranı %180'e ulaşırken, kredi kartlarının ödeme aracı olarak kullanımındaki artışın bu büyümeyi tetiklediği belirtildi.

Analizde yer alan verilere göre, 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısının yaklaşık yarısının 25 bin liranın altında borcu bulunuyor. Ancak, 150 bin liranın üzerinde borcu olan kullanıcılar toplam borcun %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu da kredi kartı borçlarının büyük bir kısmının küçük bir kullanıcı grubunda toplandığını gösteriyor.

Gelir artışıyla birlikte kredi kartı borcu da artıyor

Analiz, yüksek gelirli bireylerin kredi kartı borçlarının da daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Gelir seviyesi arttıkça kredi kartı borçları da aynı oranda yükseliyor ve bu durum, borçlanma eğiliminin daha çok yüksek gelirli bireylerde yoğunlaştığını gösteriyor.

TCMB, bu gerçekler ışığında, yüksek borç bakiyesi olan kullanıcıların kredi kartı faizlerinde düzenlemeye giderek bu grubu daha az borçlanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Bu adım, iç talebin dengelenmesine de katkı sağlayacak.

Borç yapılandırma ile gecikmiş borçlulara kolaylık

BDDK'nın açıkladığı borç yapılandırma programı sayesinde, asgari ödemesi geciken kart kullanıcılarının bu yeni sıkılaştırıcı politikadan minimum düzeyde etkilenmesi sağlanacak. Bu yapılandırma programı, gecikmiş borçlulara ödeme kolaylığı sunarak, borç yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Merkez Bankası ve BDDK tarafından atılan bu adımlar, enflasyonla mücadelede alınan makroihtiyati tedbirler kapsamında değerlendiriliyor.