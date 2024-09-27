Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Yalova-Kocaeli kara yolunda, minibüs sürücüsü S.C. (30) tarafından kullanılan minibüsün Mustafa Bayram (63) ve Mustafa Macit (53) isimli iki yayaya çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın şiddetiyle Macit, yola savrularak üzerinden aracın geçtiği bildirildi. Kaza sonrası bölgeye hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede, sağlık ekipleri her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hayatını kaybedenlerin cesetleri, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak minibüs sürücüsü S.C. gözaltına alındı.