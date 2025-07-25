İzmir’de dolandırıcılık suçundan hakkında 71 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Zanlı, Konak ilçesinde düzenlenen uygulamada yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs tespit edildi.
Gözaltına alınıp cezaevine gönderildi
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi. H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA