Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs tespit edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.