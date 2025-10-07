Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik tavsiye kararını Temmuz ayında açıklamıştı. 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3,11 faiz oranıyla sunulan bu yapılandırmada son başvuru tarihi hızla yaklaşıyor. Borç sahipleri için son gün 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.

BDDK’nın tavsiye kararı

BDDK, Temmuz 2025’te aldığı tavsiye niteliğindeki karar kapsamında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılabileceğini duyurdu. Yapılandırma kapsamında uygulanacak faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından yüzde 3,11 olarak belirlendi.

Bankalar bu karara uymak zorunda olmamakla birlikte, borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için fırsat sunuyor.

Hangi borçlar kapsamda?

Yapılandırma sadece asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarını değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kartları da kapsıyor. Ayrıca, kredili mevduat hesapları (KMH) da yapılandırma kapsamına dahil edildi.

Borç yapılandırma kapsamında:

Kredi kartı borçları

İhtiyaç kredileri

Kredili mevduat hesapları

48 aya kadar vadelendirilebiliyor ve azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanıyor.

Başvuru için son gün

Yapılandırma uygulaması 10 Temmuz 2025’te başlamıştı. Borçlular için başvuru süresi 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabilecek.

BDDK tavsiye kararının bireysel borçlular açısından büyük fırsat sunduğuna dikkat çekiyor; ancak başvuru süresinin hızla dolmak üzere olduğuna vurgu yapılıyor.