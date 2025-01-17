Kreş Yapımı Tepkilere Yol Açtı Aile Sermayesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde görüşülen ’12 metrekarelik alana kreş yapılması’ görüşmeleri tartışmalara yol açtı. AK Parti grubu bunu ‘aile sermayesi’ olarak nitelese de CHP grubu ise bu iddiayı reddedip kreş yapımında ısrarcı davrandı. Meclis, oy çokluğuyla kararını verdi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Meclis’te CHP tarafından önerilen ve görüşülen Manisa yolundaki 12 metrekarelik alanın eğitim için kullanılması talebi, AK Partili meclis üyelerince tepkiyle karşılık buldu. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İZELMAN’ın vergi borçlarının olduğuna dikkati çekerken kreş yapılması istenen alanın ‘aile şirketi’ olarak kullanıldığı iddiasıyla şunları söyledi: “Manisa yolu üzerinde 12 bin metrekarelik alan. Şu anda askıda bu konu ve alta açılımlara ise, belediye hizmet alanlarımıza ise alt açılım gibi bir alışkanlığı var. Ticaret alanları, sosyal tesis alanlarında yapılar var. iZELMAN, esasında ana faaliyet işletmecileri gibi olsa da kreş de açıyor ama hedefteki kreşler de açılmış değil. Burada ise sermaye olarak İZELMAN'a geçmesini grup olarak doğur bulmuyoruz. Burada ise İZELMAN’ın projesi varsa, ki kreş demek, 12 metrekarelik bir alanda kreş olması mümkün değil. Burada ise bir kullanım alanı verebilirdik, vergi borcu olduğunu da biliyoruz. Buradaki en ana kalemlerden biri İZELMAN’ın vergi borçlarıdır. Bu alanı aile sermayesi olarak belediyemizin kontrolünden çıkarılıp, İZELMAN’ın kontrolüne sokuyoruz ve eğitim alanı için bir projenin olduğu söyleniyor. Bu tür konular çok hızlı ve acil getirilmesinden sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bilgilendirilmeyi talep ediyoruz. Bu açıklamaya da İzmir kamuoyunun ve meclisin de ihtiyacı var.”

’Sakınca görmedik’

CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ise, bu konuda verdiği cevapta sakınca görmediğine işaret ederek “Aile sermayesi olarak aktarılması konusunda sosyal tesis olan yer, ilave olarak eğitim tesisi olacağı geldi ve komisyon olarak da sakınca görmedik. Burada kreş, ettim olacağı için sakınca görmedik. Uyarıyı da takibi dikkat alırız” şekline konuştu.

Oy çokluğuyla geçti

Birinci komisyon raporu, geldiği gibi oy çokluğuyla görüşüldü ve karar verildi. Görüşülen komisyondan gelen ikinci madde ise şöyle:

“Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 391 parselde kayıtlı taşınmazdaki Belediyemize ait 57161/59978 (12575,42 m²) hissenin mülkiyetinin, imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek bedel üzerinden İZELMAN A.Ş'ye ayni sermaye olarak devredilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.2368307)

Tugay’a bütçe yetkisi

Öte yandan “Başkanlık makamınca gündeme eklenen önergelerin görüşülmesi” önergelerindeki 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerindeki atık su arıtma tesisleri ile çamur çürütme ve kurutma tesisi ile ESHOT için milyar euroluk yetki görüşüldü. Meclis üyeleri bu yetkiyi onayladı. İzmir Büyükşehir Meclisi’nin Ocak ayının üçüncü birleşimi, bütçe yetkilendirilmesiyle toplandı ve maddeler için komisyon görüşmelerine gidildi. AK Parti ve CHP grubu, İzBB Başkanı Cemil Tugay’a ESHOT için 193 milyar liralık sermaye miktarının 67 milyar 200 milyon liraya çıkarılması, sermaye payının ise 260 milyar 208 milyon liraya çıkarılmasını görüştü. Acil kaydıyla görüşmeye giden madde ise şöyle:

“ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş.'nin 14.01.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%9,6'sına tekabül eden) 193.008.000,00-TL olan sermaye miktarının, 67.200.000,00-TL rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 260.208.000,00-TL'sına çıkarılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hizmetler Dai. Bşk.E.247298/E.2397928)”

Arıtma tesisleri bütçe yetkisi

Öte yandan Atık su arıtma tesisinin kapasite artışı projesi ve çamur çürütme ve kurutma tesisinin revizyon projesi için ise de Başkan Cemil Tugay’a bütçenin kullanılması ve teminatın verilmesi yetkisi görüşüldü. Bu görüşmede geçen 3. Madde, “Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artışı İşi Projesi'' ile ''Çiğli Atık Su Arıtma 4. Faz 2. İkmal İnşaatı İşi Projesi''nin finansmanı için İZSU Genel Müdürlüğünün 2025-2026-2027 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2025 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, İZSU tarafından AFD'den 43.500.000,00 Euro tutarına kadar sağlanması planlanan finansman ile ilgili olarak; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, tadil sözleşmesi, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından garantör olunması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY'a yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satın Alma Dai.Bşk.E.2391808)” oldu.

50 milyarlık bütçe

Başkan Tugay’ın yetkisine sunulan bütçe maddesi ise şöyle “4. Madde ise, ''Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisini Revizyon İşi Projesi''nin finansmanı için İZSU Genel Müdürlüğünün 2025-2026-2027 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2025 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, İZSU tarafından IFC'den 50.000.000,00 ABD Dolarına kadar (veya eşdeğerine kadar TL) tutarına kadar sağlanması planlanan finansman ile ilgili olarak; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, tadil sözleşmesi, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından garantör olunması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY'a yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satın Alma Dai.Bşk.E.2391809).”