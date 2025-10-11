Kripto para piyasalarında yaşanan tarihi çöküş, yatırımcıları sarsarken Ukrayna’dan trajik bir haber geldi. Ünlü yatırımcı ve Cryptology şirketinin kurucu ortağı Kostya Kudo (Konstantin Galish), lüks aracının içinde ölü bulundu. Kiev polisi olayın intihar olabileceğini belirtti.

Kripto para çöküşü paniğe yol açtı

Küresel kripto para piyasası, son 24 saatte tarihinin en sert değer kayıplarından birini yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararı sonrası piyasalarda panik satışları başladı.

Toplam piyasa değeri bir günde yüzde 10’un üzerinde düşerken, Bitcoin 104 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Altcoinlerde büyük değer kaybı

Altcoin piyasasında ise kayıplar çok daha derin oldu. Bazı popüler kripto paralar son bir yılın en düşük seviyelerine çekilirken, bazı varlıklar yüzde 90’a varan değer kaybı yaşadı. Kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların ciddi zararlar ettiği bildirildi.

Kostya Kudo’nun fonu iflas etti

Piyasalardaki sert düşüşün, Kudo’nun yönettiği yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflasına neden olduğu iddia edildi. Fonun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmının Ukrayna Askerî İstihbarat Servisi’ne (GUR), kalan bölümünün ise Kievli iş insanları ve kamu görevlilerine ait olduğu öne sürüldü.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Kiev polisi, 32 yaşındaki Kudo’nun sabah saatlerinde aracında kafasından vurulmuş halde bulunduğunu doğruladı. Olay yerinde Kudo’ya ait olduğu düşünülen bir silah bulunması, intihar ihtimalini güçlendirdi.

Kudo’nun ölüm haberi, kendisine ait Telegram kanalında da paylaşılarak doğrulandı.

Gösterişli yaşamıyla tanınıyordu

Kripto dünyasında blog yazarı ve girişimci kimliğiyle tanınan Kudo, Ukrayna’da lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyordu. Lamborghini marka aracıyla yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyordu.

Son dönemde projelerinde yaşadığı başarısızlıklar ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşadığı bildirildi.