Grayscale Ethereum Trust’tan (ETHE) büyük miktarda çıkış gerçekleşti. Söz konusu çıkışlar toplamda 2,1 milyar dolara ulaştı.

Grayscale Ethereum Trust’tan büyük çıkışlar

SoSoValue tarafından sağlanan bilgilere göre, 2 Ağustos’ta spot Ether ETF’lerinden toplamda 54 milyon doları aşan net çıkışlar kaydedildi. Bu çıkışların büyük bir kısmı, tek bir günde 61 milyon dolardan fazla net çıkışla ETHE’den geldi. Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE), 2017’den beri yatırımcıların doğrudan Ethereum sahibi olmadan bu kripto paraya yatırım yapmalarına olanak sağlıyordu. Ancak son dönemde fonun vadeliden spota dönüşü önemli çıkışlara yol açtı.

Diğer spot Ether ETF’lerinde farklı eğilimler

Diğer spot Ether ETF’leri ise farklı bir eğilim gösteriyor. Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH), 201 milyon dolarlık mevcut net girişleri korurken, çıkış yaşanmadı. Fidelity Ethereum Fonu (FETH), 6 milyon doları aşan bir eklemeyle en büyük net girişleri kaydetti ve toplam net girişini 297 milyon dolara çıkarttı. Franklin Ethereum ETF (EZET) ise 1 milyon doların biraz üzerinde tek günlük net girişlerle toplam net girişini 30,6 milyon dolara ulaştırdı.

Toplam net varlık değeri ve piyasa değeri

3 Ağustos’ta yayımlanan verilere göre, spot Ether ETF’lerinin toplam net varlık değeri 8,3 milyar dolar seviyesinde. ETF’lerde tutulan Ether’in piyasa değeri, ETH’nin toplam piyasa değeriyle kıyaslandığında yüzde 2,29 oranında kalıyor. Spot Ether ETF’lerinden, piyasaya çıkışlarının gerçekleştiği 23 Temmuz’dan bu yana kümülatif net çıkışlar 511 milyon dolara ulaştı.

1 Ağustos’ta pozitif girişler

1 Ağustos’ta ise spot Ether ETF’lerine yönelik günlük net girişler pozitif olarak kaydedilmişti. BlackRock’ın iShares Ethereum Trust’ına (ETHA) yapılan 89,6 milyon dolarlık girişin önderliğinde ETF’ler, toplamda 26,7 milyon dolarlık net giriş gördü.