Fed tutanaklarının açıklanmasıyla Bitcoin yeniden yükselişe geçti, ancak bazı altcoinler bu ralliyi takip edemedi. 22 Ağustos 2024 sabahında piyasadaki son durum ne?

22 Ağustos 2024 sabahına kripto para piyasalarında dikkat çeken gelişmelerle başlıyoruz. Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed tutanaklarının ardından kripto paralarda bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Bitcoin (BTC), 61.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu yükseliş dalgası, tüm altcoinler için aynı derecede olumlu olmadı. Bazı altcoinlerde düşüşler gözlemlenirken, Bitcoin'in hakimiyeti piyasa genelinde artmaya devam ediyor.

Bitcoin son durum

Haftanın başında yaşanan sert düşüşün ardından, Fed tutanaklarıyla birlikte Bitcoin fiyatında bir toparlanma yaşandı. Dün gece 61.000 dolar seviyesinin üzerine çıkan BTC, kısa bir süre sonra yeniden 60.000 doların üzerine çekildi. Şu anda BTC, 60.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatlardaki bu artışla birlikte Bitcoin'in piyasa hacmi de yeniden 1,2 trilyon dolar sınırına yaklaştı. Ayrıca, BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi 35 milyar doları aştı, bu da yatırımcıların ilgisinin arttığını gösteriyor.

Altcoinlerde son durum

Bitcoin’in bu yükselişine en yakın takipçisi Ethereum (ETH) eşlik etti. Son 24 saatte %1,12’lik bir artışla ETH, yeniden 2.620 dolar seviyesini gördü. Ancak, son 7 günlük performansı negatif yönde %1,12 olarak kaydedildi. Kripto para piyasalarının hacim bakımından üçüncü sırasında yer alan Binance Coin (BNB) de benzer bir yükseliş sergileyerek %1,50’lik artışla 570 dolar seviyesine yaklaştı.

Öte yandan, Solana (SOL) gibi bazı altcoinlerde düşüşler görüldü. SOL, son 24 saatte %0,49 oranında değer kaybederek 142,12 dolar seviyesine geriledi. Ripple (XRP) ise hafif bir yükselişle %0,63 oranında artarak 0,5994 dolara ulaştı, ancak hala 0,60 doların altında kalmaya devam ediyor. Toncoin (TON) de düşüş trendini sürdürerek 6,55 dolar seviyesine kadar geriledi. Son olarak, meme coin’lerin lideri Dogecoin (DOGE) ise 0,105 dolar seviyesinde işlem görerek, 0,10 dolarlık psikolojik destek üzerinde kalmayı başardı.