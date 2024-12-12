Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştikçe, olayın ardında yatan korkunç detaylar gün yüzüne çıkıyor. Küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında bulunmuştu. Yapılan adli tıp incelemelerinde, Narin’in iç çamaşırında Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi tespit edildi. Avukat Buket Nurşah Tekışık, bu bulguyu cinsel istismar ile ilişkilendirerek, “Narin’in bu sıvıyı üretmesi imkansız” dedi.

Buket Aydın'ın Youtube yayınında konuğu olan Avukat Buket Nurşah Tekışık, tüm Türkiye'yi sarsan cinayet ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adli tıp raporlarının ışığında açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, PSA enzimini kadınların da üretebileceğini ancak bunun sadece ergenliğe geçmiş kızlarda görülmesi gerektiğini belirtti.

"Bence itiraf gelecek"

Tekışık, "PSA diye bir şey var. Cinsellik sırasında erkekte olan bir sıvıdan bahsediliyor. Adli Tıp bunu bulduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Bu kadınlarda da üretilebiliyor. Narin Güran'ın üzerinde de bu bulgular vardı. Bu sıvı ergenliğini geçmiş kızlarda bulunuyor. Narin Güran daha sekiz yaşında o yüzden Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor. Bu olay, toplumda infial oluşturabileceği için bir annenin böyle davranması akıl almaz bir durum. Bu insanların empati yoksunu olduğunu düşünüyorum. Orada korunan ne olabilir, bir kız çocuğunun canından daha değerli ne olabilir, nasıl bir konu olabilir? Yargı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Abinin bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. Onun da delil olarak kullanılması gerekir. Ama bence itiraf gelecek" ifadelerini kullandı.