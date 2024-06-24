Piyasa değeri en yüksek 100 kripto varlığını içeren endeks, yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüşle tamamlandı.

Bitcoin, yatırım fonlarından gelen azalan talep ve para politikasındaki belirsizlikler nedeniyle geçen haftayı negatif bir şekilde kapattı. En büyük 100 kripto varlığı kapsayan endeks, son yedi gün içinde yüzde 5 civarında değer kaybı yaşayarak dikkat çekti.

Piyasadaki Gerileme ve Nedenleri

Kripto piyasasındaki gerileme, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme konusundaki belirsizliklerin artmasıyla hız kazandı. Bazı analistlere göre, kripto varlıklardaki bu geri çekilme geniş çaplı risk iştahında bir uyarı işareti olarak değerlendiriliyor.

Uzman Görüşleri ve Değerlendirmeler

FalconX Araştırma Müdürü David Lawant'ın notuna göre, mevcut kripto piyasası düşük volatilite ve düşük hacimlerle karakterize ediliyor. Bu durum, piyasadaki dalgalanmaların genel trendini yansıtıyor.

ETF'ler ve Piyasadaki Etkisi

Fon şirketleri, Ether gibi büyük kripto varlıklara doğrudan yatırım yapacak ilk ABD ETF'lerini piyasaya sürmeye hazırlanırken bile, piyasadaki genel düşüş dikkat çekiyor. Bitcoin, mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73,798 doları görmüştü; ancak son çeyrekte geleneksel varlıkların gerisinde kaldı.

Teknik Analiz ve Destek Noktaları

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore'a göre, yaklaşık 57,500 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama, Bitcoin için olası bir destek bölgesi olarak önem taşıyor. Bu seviye, piyasadaki gelecek hareketler için kritik bir odak noktası olarak değerlendiriliyor.