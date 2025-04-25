Kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Binance TR, kullanıcılarına 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. Yeni yasal düzenlemeler doğrultusunda getirilen zorunluluk, işlem güvenliği ve finansal uyum standartlarının artırılması amacı taşıyor.

Yasal Değişiklikler Ne Getirdi?

Temmuz 2024’te Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve Aralık ayında MASAK tarafından yayımlanan ikincil düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını finansal kuruluş statüsüne taşıdı. Bu kapsamda Binance TR de kimlik doğrulama süreçlerini güncelleyerek mevzuata tam uyum sağladı.

Hangi Bilgiler Talep Ediliyor?

Yeni doğrulama süreci kapsamında kullanıcılardan şu bilgiler isteniyor:

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Selfie ile kimlik eşleştirme

Meslek bilgisi

Adres bilgisi

Adres doğrulaması için e-Devlet üzerinden alınabilen barkodlu yerleşim yeri belgesi yeterli oluyor.

Binance TR, 25 Şubat’tan bu yana platforma giriş yapan kullanıcıları, yenilenen doğrulama ekranına yönlendiriyor.

İşlemler Askıya Alınabilir

Binance TR tarafından yapılan açıklamada, kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların hesaplarının kısıtlanacağı uyarısı yapıldı. Buna göre: