Karşıyaka ile Bursaspor 26 Nisan’da karşılaşıyor. Maçın saati, yayıncı kanal ve şifre durumu araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

TFF 3. Lig'de heyecan devam ediyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Karşıyaka ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını merak ediyor. Mücadele saat 15:00’te başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Karşıyaka – Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşıyaka ile Bursaspor arasında oynanacak TFF 3. Lig maçı, HT Spor üzerinden canlı izlenebilecek. Yayın, Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifresiz olarak erişime açık olacak.

HT Spor frekans ve platform bilgileri

Digiturk : Kanal 75

D-Smart : Kanal 79

Tivibu : Kanal 87

Kablo TV : Kanal 227

Turkcell TV+ : Kanal 73

Yayın Türü : Şifresiz

Uydu: Türksat

Karşıyaka – Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak?

TFF 3. Lig karşılaşması, 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve 15:00’te başlayacak.

Karşıyaka – Bursaspor maçı nerede oynanacak?

Mücadele, İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stadyum, İzmir'de bulunuyor.