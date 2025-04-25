Karşıyaka ile Bursaspor 26 Nisan’da karşılaşıyor. Maçın saati, yayıncı kanal ve şifre durumu araştırılıyor. Detaylar haberimizde.
TFF 3. Lig'de heyecan devam ediyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Karşıyaka ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını merak ediyor. Mücadele saat 15:00’te başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Karşıyaka – Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşıyaka ile Bursaspor arasında oynanacak TFF 3. Lig maçı, HT Spor üzerinden canlı izlenebilecek. Yayın, Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifresiz olarak erişime açık olacak.
HT Spor frekans ve platform bilgileri
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Digiturk: Kanal 75
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D-Smart: Kanal 79
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Tivibu: Kanal 87
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Kablo TV: Kanal 227
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Turkcell TV+: Kanal 73
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Yayın Türü: Şifresiz
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Uydu: Türksat
Karşıyaka – Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak?
TFF 3. Lig karşılaşması, 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve 15:00’te başlayacak.
Karşıyaka – Bursaspor maçı nerede oynanacak?
Mücadele, İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stadyum, İzmir'de bulunuyor.