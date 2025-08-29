Dünyanın farklı bölgelerinden 631 başvurunun yapıldığı programda yalnızca 60 proje destek almaya hak kazandı. Amerikan Üniversitesi Beyrut (AUB) koordinatörlüğünde yürütülecek projede, Türkiye adına İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) aktif rol üstlenecek. Projede İKÇÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen ile Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Onan Güren görev alıyor.

İtalya’dan So.Re.Sa. – Campania Bölgesel Sağlık Kurumu, Filistin’den Birzeit Üniversitesi, İspanya’dan Eticas Research & Consulting gibi uluslararası kurumların da paydaş olduğu projeye; Türkiye’den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü de destek verecek.

2,5 Milyon Avro Bütçeyle 3 Yıl Sürecek

Yaklaşık 2,5 milyon Avro bütçeyle hayata geçirilecek AIGENCY projesi, yapay zekâ teknolojilerini sağlık sistemlerinde kriz yönetimi için uyarlamayı hedefliyor. Doğal afetler, salgınlar ve insani krizlerde erken müdahale kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilecek yapay zekâ çözümleri; eşit sağlık hizmetine erişimi güçlendirmeyi, karar vericiler için hızlı veri analizi sağlamayı ve toplum temelli çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen, “Projede elde edilecek yapay zekâ tabanlı çözümler, yalnızca teknik yazılımlar değil; aynı zamanda sağlık çalışanları ve karar vericiler için uluslararası eğitimlerle desteklenecek. Etik ve veri güvenliği ilkeleri gözetilerek, geliştirilen modellerin sürdürülebilirliği sağlanacak” dedi.

İzmir’den Akdeniz’e Yayılacak Pilot Uygulamalar

İKÇÜ’nün projeye katkısı, sahadan toplanacak sağlık verilerinin değerlendirilmesi ve bu verilerin yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilmesi üzerine yoğunlaşacak. Biyomedikal mühendislik ekibi, yazılım altyapısını geliştirerek pilot uygulamaların sahada test edilmesini sağlayacak.

Prof. Dr. Sözmen, “Kriz dönemlerinde halk sağlığı hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve adil bir şekilde sunulabilmesi için İzmir’de yapılacak pilot çalışmalar, diğer Akdeniz ülkeleriyle paylaşılacak. Böylece proje sonuçları, bölgesel bir dayanışma ve bilgi transferi modeli oluşturacak” diye konuştu.

AFAD Deneyimi Çözümleri Güçlendirecek

Projenin Türkiye ayağında AFAD’ın saha deneyimi kritik rol oynayacak. Prof. Dr. Sözmen, AFAD’ın sağladığı veri ve operasyonel bilgiler sayesinde geliştirilecek yapay zekâ çözümlerinin gerçek afet senaryolarıyla uyumlu hale getirileceğini belirtti.

İKÇÜ, proje kapsamında İzmir’de yerel kapasite geliştirme çalışmaları, erken uyarı sistemleri ve toplum bilinci artırmaya yönelik eğitimler de düzenleyecek