Cezaevinde geçirdiği sürecin ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ve tedavi sürecinde yaşamını yitiren Nihal Candan’ın ardından annesi Umut Candan ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan acılı anne, kızının hastalığı boyunca yalnız bırakıldığını ve eşinin maddi-manevi desteğini çektiğini iddia etti.

Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nihal son zamanlarındaydı, helallik istenecek durumda bile değildi. Hastanede yatarken o tatildeydi. Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti. Cezaevi öncesi boşanma gibi bir durum yoktu. Cezaevinin ilk iki ayında ilgilendi, sonra bırakıp tekrar ilgilenmiş. Bir bırakmış, bir ilgilenmiş... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış."

Nihal Candan’ın telefonuna ölümünden sonra ulaşabildiğini söyleyen Umut Candan, cihazda yer alan mesajlar ve bilgilerle ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Kızının eşi Faruk Çiçek'in davranışlarına ve bazı kişilerin tavırlarına dair belgelerin telefonda yer aldığını belirten Candan, konuyla ilgili hukuki adımların atılabileceğini ima etti.

"Hepsi Nihal’in telefonunda var. Öldükten sonra gördüm. Bir kişi, Nihal’e takılarını göstererek hava atmış. Aynı kişi Bahar’a da yazmış; ‘Buluşalım, davada kullanabileceğiniz bilgiler vereceğim’ demiş. Bunların hepsi telefonda kayıtlı."