Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Dubai-İstanbul uçuşunda kabin ekibiyle yaşadığı tartışmada skandal bir açıklama yaparak, "Türkiye'yi satın alırım" demişti. Petlas, bu olayın ardından Abdulkadir Özcan'ı görevden aldı.

Olayın ardından ilk açıklama

Abdulkadir Özcan, geçtiğimiz günlerde THY'nin Dubai-İstanbul uçuşunda kabin ekibiyle yaşadığı tartışmada büyük bir skandala imza atmıştı. Özcan, tartışma sırasında "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım" diyerek tepkilere neden olmuştu.

Petlas'tan karar çıkmadı

Petlas, Özcan'ın bu skandal açıklamaları sonrası gerekli adımların atılacağını duyurmuş ve konuyla ilgili olarak yönetim kurulunu topladı. Bugün yapılan toplantının ardından Petlas, Abdulkadir Özcan'ı görevden aldığını resmen açıkladı.

Petlas'tan resmi açıklama

Petlas yönetimi, Abdulkadir Özcan’ın görevden alınmasının ardından yapılan açıklamada, bu tür davranışların şirket değerleriyle örtüşmediği ve gereken tüm işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.