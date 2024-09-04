İzmir Enternasyonal Fuarı’nın özel konuğu olan Küba’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Alejandro F. Diaz Palacios, beraberindeki heyet ve 15 firma temsilcisiyle Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti. Palacios, Türkiye ile dış ticareti geliştirmek için İzmir’deki ihracatçılarla doğrudan temas kurmak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Palacios, Türk ürünlerinin Küba’da büyük ilgi gördüğünü ve Avrupa distribütörleri aracılığıyla ülkeye ithal edildiğini ifade etti. İzmir’deki temaslarının ardından, Türkiye’den Küba’ya doğrudan ticaretin yolunu açacak önemli adımlar atılabileceğini vurguladı. "Türk firmaları Küba’ya gelerek burada üretim yapabilir ve Latin Amerika pazarına açılabilir," dedi.

İkili anlaşmalarla ticaret hacmi artıyor

Palacios, 2022 yılında Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrias Ruiz’in Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkilerin ivme kazandığını, 2024 yılında ise dört önemli anlaşmaya imza attıklarını belirtti. Bu anlaşmalar sayesinde iki ülke arasında çifte vergilendirme kaldırılırken, merkez bankaları arasında da iş birliği sağlandı. Ancak ekonomik ilişkilerin halen düşük seviyede olduğunu ve İzmir’deki ziyaretin bu durumu değiştirebileceğini söyledi.

Eskinazi: "Doğrudan ticaret için önemli bir adım"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Küba’ya yapılan ihracatın büyük ölçüde İspanyol distribütörler aracılığıyla gerçekleştiğini belirterek, İzmir ziyaretinin doğrudan ticaretin yolunu açmasını umut ettiklerini dile getirdi. Eskinazi, Türkiye'nin 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Küba’ya ihracatının yüzde 300 artışla 29 milyon dolardan 88 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Ertan: "Merkez Bankaları ticaretin önünü açabilir"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Türkiye’nin geçmişte İran ve Irak ile yaptığı gibi, Küba ile de merkez bankaları aracılığıyla doğrudan ticaretin yolunu açabileceğini belirtti. "Bankacılık ödeme sistemlerinin çözüme kavuşmasıyla, iki ülke arasında doğrudan ticaret mümkün olabilir," dedi.

Türk ürünleri Küba’da popüler

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Mehmet Ali Işık ise Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru meyve ihracatında Küba’ya daha fazla ürün göndermek istediklerini belirtti. "Küba’nın gıda ambarı olmak istiyoruz," diyen Işık, Türk dizilerinin popülerliğinden yararlanarak Türk kuru meyvelerini Küba’ya tanıtmak istediklerini vurguladı.

Küba’nın protein ihtiyacı Türkiye’den karşılanabilir

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’nin hayvansal mamuller üretiminde dünyada ilk 10 arasında yer aldığını belirterek, Küba’nın protein ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Türk mobilyası Küba’ya ulaşacak

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise Türkiye’nin mobilya ihracatında dünya çapında sekizinci sırada yer aldığını belirterek, Küba’nın mobilya ihtiyacını Türkiye’den karşılamaya talip olduklarını söyledi.

İzmir’deki bu ziyaretin ardından, 22 Türk firması ile 15 Kübalı firma arasında 100'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki bu ticari temaslar, doğrudan ticaretin kapılarını aralıyor.