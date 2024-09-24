İstanbul'da yaşadığı sitenin 5. katından atlayarak intihar eden TikTok fenomeni Kübra Aykut’un sevgilisinin, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi. Acı haberi alan çift, hemen hastaneye koştu.

Ünlü çift hastaneye gitti

TikTok fenomeni Kübra Aykut’un İstanbul Sultanbeyli’deki lüks bir sitenin 5. katından atlayarak intihar etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Acı olay sonrası, Aykut’un sevgilisinin ünlü çift Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Enes Çetinkaya olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Dilan ve Engin Polat çifti haberi alır almaz hastaneye giderek yakın dostları olan Çetinkaya’ya destek oldu.

Sosyal medya sessiz kalmadı

Aykut’un ani ölümü, sosyal medyada derin bir üzüntü yaratırken, takipçileri fenomenin son paylaşımlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Özellikle psikolojik sıkıntılar yaşadığına dair ipuçları veren gönderiler, bu üzücü olayın ardında yatan nedenler hakkında spekülasyonlara yol açtı. Olayın ardından, birçok sosyal medya kullanıcısı, psikolojik desteğin önemine vurgu yapan paylaşımlar yaptı.

Aykut’un sevgilisi Enes Çetinkaya’nın, kısa süre önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan ve tahliye edilen Dilan Polat’ın avukatı olduğu belirlendi.