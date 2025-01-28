Kübra Par'dan Canlı Yayın Kazası Açıklaması

Kanal D Ana Haber Sunucusu Kübra Par, bugün akşam yaşadığı canlı yayın kazasına dair açıklama yaptı.

Yayın arasında esprili bir an yaşandı

Par, birkaç gündür yayın akışında yaşanan bir gecikme nedeniyle yönetmeniyle şakalaştığını ve iddialaştığını belirtti. Yayın sonrası jeneriğin başladığı sırada, kulağına espri yapan yönetmenine karşılık olarak şaka yaptığını, ancak o sırada kamera açılarına yansıyan anların yanlış anlaşılmalara yol açtığını ifade etti.

"Olayın gündemle ilgisi yok"

Kübra Par, olayın mevcut gündemle hiçbir ilgisi bulunmadığını vurgulayarak, "Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim" dedi.