Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki sarsıntılarla ilgili MYNET'e yaptığı açıklamalarda, bölgenin deprem riskiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Marmara gergin değil, deprem için 100 yıl daha gerekli"

Prof. Dr. Ercan, Marmara Bölgesi'nin gergin olmadığı ve büyük bir deprem yapma potansiyelinin bulunmadığı yönünde çarpıcı ifadeler kullandı. 1999 yılında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle bölgedeki gerginliğin büyük ölçüde boşaldığını belirten Ercan, “Marmara bir kere gergin değil. İstese de büyük deprem yapamaz. Marmara 1999 yılında 7.6 depremle gerginliğini boşalttı. Yeni bir deprem yapabilmesi için en az 100 yıl lazım” dedi.

Deprem tahmininde 2045 tarihi verildi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, geliştirdiği algoritmaya dayanarak, Marmara’da büyük bir depremin 2045’ten önce gerçekleşmeyeceğini belirtti. Bu açıklamalar, bölge sakinlerine bir nebze olsun rahatlatıcı bir mesaj verdi.