Hindistan’da yaşanan inanılmaz bir olay, hem bölge halkını hem de sağlık ekiplerini şaşkına çevirdi. Eline dolanan zehirli kobra yılanına karşı kendini savunmaya çalışan küçük bir çocuk, yılanın başını ısırarak öldürdü.

Yılan çocuğun eline dolandı

Bihar eyaletinde meydana gelen olayda, yaklaşık 90 santimetre uzunluğundaki kobra küçük Govinda’nın eline sarıldı. Panikleyen çocuk, çevresindekilerin yardıma koşmasına fırsat kalmadan yılanın başını ısırdı. Kobra olay yerinde öldü.

Büyükannesi olayı anlattı

Çocuğun büyükannesi Mateshwari Devi, “Yılanı elinde görünce herkes ona koştu. Tam o sırada Govinda, kobranın başını dişleyerek öldürmüştü” sözleriyle yaşananları aktardı.

Bilincini kaybetti, hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından kısa süre içinde bilincini kaybeden çocuk, önce yerel sağlık merkezine ardından Bettiah’taki Devlet Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (GMCH) sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Govinda’nın durumunun stabil olduğu açıklandı.

“Hayatını hızlı müdahale kurtardı”

Çocuğun tedavisini üstlenen Dr. Surab Kumar, “Zamanında yapılan müdahale Govinda’nın hayatını kurtardı. Şu anda durumu stabil ve gözlem altında” dedi.

Doktorlar ayrıca, çocuğun kobradan zehirlenmediğini ve yılanın ölüm nedeninin aldığı diş darbeleri olduğunu teyit etti.