Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatla, 10 yaşındaki Merve Demirhan’ın kalbindeki biri büyük, diğeri küçük iki delik kapatıldı.



Uzun süredir çözüm aranıyordu

Bursa’da yaşayan Erhan ve Emir Demirhan çifti, kızları Merve’nin kalbindeki iki delik nedeniyle uzun süredir çözüm aradıklarını belirtti. Baba Erhan Demirhan, birçok hastaneye başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti.

“En sonunda Bursa’da hocamızı bulduk,” diyen Demirhan, doktorlarının Manisa’ya atanmasının ardından kızlarının ameliyatını orada gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Ameliyat koltuk altından yapıldı

Merve, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Seçici, operasyonun koltuk altından yapılan küçük bir kesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Dr. Seçici, “Merve’yi yaklaşık iki gün önce ameliyat ettik. Kalbindeki iki deliği kapattık, süreç sorunsuz geçti,” dedi. Hastanın bir gün sonra taburcu edileceğini söyleyen Seçici, daha karmaşık ameliyatları da yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Kalbim artık ağrımayacak”

Sağlığına kavuşan Merve Demirhan ise “Ben kolay yorulan biri değildim ama kalbim ağrıyordu. Artık ağrımayacak inşallah,” diyerek sevincini paylaştı.

Küçük Merve, biri 6 milimetre büyüklüğünde olmak üzere kalbinde iki delik olduğunu ve bu nedenle anjiyo ile tedavi edilemediğini belirtti.

Çocuk kalp cerrahisinde yeni dönem

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, çocuk kalp damar cerrahisi alanında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

“Manisa ve çevresi için büyük bir eksiklikti. Serkan hocamızın katkısıyla bu alandaki ameliyatları artık üniversite hastanemizde yapabileceğiz. Bursa’dan gelen hastamız şifa buldu; bu bizim için önemli bir ilk oldu,” dedi.