Aydın'ın Efeler ilçesinde kırsal Yılmazköy Mahallesi yakınlarında çıkan zirai yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.



Yangın kırsal alanda çıktı

Yangın, Efeler ilçesine bağlı kırsal Yılmazköy Mahallesi'nin üst kesimlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahaleye başladı.

Havadan da destek sağlanıyor

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla hava araçları da devreye alındı. Helikopter ve uçaklar, sortilerle karadan müdahale eden ekiplere destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.