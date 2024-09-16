Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın mezarı, yapılan yeni düzenlemeyle mermerle kaplandı. Narin'in ölüm haberi kentte büyük bir üzüntü yaratırken, mezarı da 8 gündür ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı

Narin Güran'ın mezarı, 8 Eylül'de defnedildikten sonra vatandaşlar tarafından sürekli olarak ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler, kabre çiçekler, oyuncaklar ve kitaplar bırakırken, dua ediyor. Bu gün ise özel bir düzenlemeyle Narin’in mezarı mermerle kaplandı.

"Evlatlarımız var, bu acıyı hafifletmek istedik"

Diyarbakır’dan ziyarete gelen Bünyamin Budak, “Narin için buradayız. Bu acı, hepimizi derinden etkiledi. Yasin’i Şerif okuyarak dua ettik; Allah hakkını bırakmasın” dedi. Mehmet Mehdi Yıldız ise eşiyle birlikte Bismil ilçesinden geldiğini belirterek, “Evlatlarımız var, bu acıyı hafifletmek istedik. Bu zalimlerin kısa zamanda adalet önüne çıkmasını ve gereken cezayı almasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.