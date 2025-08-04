Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye devam ediyor. “Sokakta Sanat Var” etkinliği kapsamında çocuklar ve gençler, ilçenin farklı noktalarında sanatsal faaliyetlerle buluşuyor. 7-18 yaş arası çocuklar için planlanan etkinlik serisi, 29 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek.

Uygulamalı sanat atölyeleri çocuklarla buluşuyor

Etkinlikler tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor. Program kapsamında sokak sergileri, yaratıcı çocuk sanat atölyeleri, serbest çizim uygulamaları, ebru sanatı gibi birçok öğretici ve renkli faaliyet çocuklara sunuluyor. Sanatla iç içe geçen etkinliklerde çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaz tatilini verimli şekilde geçiriyor.

Kemal Çebi: “Sanat, çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlar”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yaz etkinliklerinin sanatı herkesin erişimine sunmayı hedeflediğini belirtti. Çebi, “Sanat, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri yerlerden biridir. İlçemizin farklı noktalarında düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızı teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Cennet Meydanı etkinliğine yoğun ilgi

Cennet Meydanı’nda düzenlenen ikinci etkinliğe katılan Dilek Ceyhan, uygulamayı çok faydalı bulduğunu söyledi. Ceyhan, “Sokakta böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok güzel. Her atölyede numaralandırma sistemi olduğu için karmaşa yaşanmıyor. Çocuklar keyifle sanatla buluşuyor” ifadelerini kullandı.

Katılımcı çocuklar etkinlikten memnun

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Sabur Ay ise yaşadığı alanda böyle bir sanat etkinliği düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ay, “Kalabalığı görünce önce anlamadım ama boyaları görünce etkinlik olduğunu fark ettim. Kendi sokağımda olması çok güzel. Eğleniyoruz, arkadaşlarımızla aktivite yapıyoruz” dedi.

Etkinlik 29 Ağustos’a kadar sürecek

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Sokakta Sanat Var” etkinliği, 29 Ağustos’a kadar ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek. Belediye, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve sanatı yaygınlaştırmak amacıyla bu tür etkinliklere devam edecek.