İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Bergama Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Şakir Süter Gazetecilik Yarışması için başvuru süreci sürüyor. Yarışma; İzmir ve ilçelerindeki medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin mesleki gelişimini desteklemek, başarılı çalışmaları özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Gazetecilerin mesleki başarıları ödüllendirilecek

Yarışma, merhum gazeteci-yazar Şakir Süter anısına düzenleniyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergama Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Bergama Ticaret Odası tarafından organize edilen yarışma, bu yıl beş ayrı kategoride yapılacak:

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Katılım için basın kartı şartı yok

Yarışma, 1 Temmuz 2024 ile 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında yayınlanan çalışmaları kapsıyor. Katılım için basın kartı zorunluluğu aranmıyor. Yarışmaya katılmak isteyen gazeteciler, başvuru dosyalarını 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 17.30'a kadar [email protected] adresine iletebilecek.

Dört özel ödül verilecek

Yarışmada bu yıl ayrıca dört özel ödül de verilecek:

Vecdi Altay Özel Ödülü (İGC Özel Ödülü) Tuğçe Yerdelen’den "Sözcüklerin İzinde" Kitap Söyleşisi İçeriği Görüntüle

Bergama Belediyesi Özel Ödülü

Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası)

Osman Bayatlı Özel Ödülü

Kazanan gazetecilere ödülleri, ilerleyen günlerde açıklanacak bir tarihte yapılacak törenle takdim edilecek.

Başvuru formu ve iletişim bilgileri

Yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru formuna ulaşmak isteyenler, İzmir Gazeteciler Cemiyeti resmi web sitesindeki yarışma sayfasını ziyaret edebilir.

Bilgi için ayrıca 0232 463 32 15 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden iletişim kurulabilir.