Parke Taşıyla Karısını Katletti!

Adana’nın Yumurtalık ilçesi Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trajik olayda, 55 yaşındaki Murat Dürüst, eşi 53 yaşındaki Ayşe Dürüst ile karşılaştı. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan çift arasında sokak ortasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Murat Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine saldırdı.

Tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi

Sokak ortasında yaşanan saldırı, çevredekilerin tepkisini çekti. Ayşe Dürüst’ün yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Dürüst’ü Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, durumu ağırlaşan Ayşe Dürüst, Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı tutuklandı

Murat Dürüst, olay yerinde linç girişiminden korunarak polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını ve eşiyle karşılaştığında tartıştıklarını belirten Dürüst, kavga sırasında yere düşen taşla eşinin başına vurduğunu söyledi. Yapılan soruşturma ve adli işlemlerin ardından Murat Dürüst, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.