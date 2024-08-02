Küçükkuyu Belediyesi, yaz akşamlarına renk katacak 1’inci Açık Hava Sinema Günleri'ni başlatıyor. Etkinlik, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de, “Hükümet Kadın” filminin gösterimi ile start alacak.

Etkinliğe davet

Belediyeden yapılan açıklamada, tüm Küçükkuyulular Burnaz Zeytinyağ Fabrikası’nın karşısındaki alanda düzenlenecek etkinliğe davet edildi. Belediye sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Tüm hemşehrilerimizi sinema keyfini birlikte yaşamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu etkinlik, yaz akşamlarını kültürel bir şölene dönüştürmeyi amaçlıyor.