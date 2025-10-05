Google Maps’in, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ana ulaşım hattı Otoyol 1’in Batı Şeria’dan geçen bölümünü “Filistin toprağı” olarak değerlendirmesi İsrail’de tepki çekti.

Google Maps’in Kudüs rotasına kısıtlama

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv’den Kudüs’e gitmek isteyen kullanıcılar Google Maps’te Otoyol 1 üzerinden yönlendirme alamıyor. Harita uygulaması, bunun yerine daha uzun bir güzergâh olan Otoyol 44’ü öneriyor. Bu değişiklik yolculuk süresini yaklaşık 30 dakika uzatıyor.

Batı Şeria’yı “Filistin toprağı” olarak gösteriyor

Google Maps’in engellediği kısım, Anaba kavşağı ile Sha’ar Ha-Gai arasındaki bölüm. Bu bölge 1949 Ateşkes Hattı’nın ötesinde, Batı Şeria sınırları içinde yer alıyor. Uygulama bu nedenle burayı İsrail toprağı dışında göstererek rotaları kapatıyor. Oysa söz konusu yol, her gün hem İsrailliler hem de Filistinliler tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Waze normal rota sunuyor

Google’ın diğer navigasyon uygulaması Waze’de ise hem Otoyol 1 hem de Otoyol 443 kullanıcıya normal şekilde sunulmaya devam ediyor. Bu farklılık, İsrail’de Google Maps’e yönelik eleştirileri artırdı.

Google’dan açıklama geldi

Google, gelen tepkiler üzerine konudan haberdar olduklarını ve sorunu araştırmaya başladıklarını açıkladı. Kısa süreli bir güncellemede Otoyol 1 üzerinden yeniden rota verildi, ancak birkaç gün sonra bu imkân tekrar kaldırıldı.