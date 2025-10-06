Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanının 2026 Ocak zam oranları netleşmeye başladı.
TÜİK verilerine göre Temmuz–Eylül döneminde enflasyon yüzde 7,51 oldu. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29, Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yüzde 28,5 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,14 ila 10,56, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,26 oranında zam alabilir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, zam senaryolarına göre 18 bin TL’nin üzerine çıkacak.
|Zam Senaryosu
|Artış Oranı
|Yeni Maaş
|Senaryo 1
|%10,56
|18.663 TL
|Senaryo 2
|%10,14
|18.592 TL
|Senaryo 3
|%11,30
|18.788 TL
|Senaryo 4
|%13,08
|19.089 TL
Memur zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.
2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine:
-
%11’lik toplu sözleşme zammı
-
%13,26’ya ulaşan enflasyon farkı
-
1.000 TL seyyanen zam verilmesi bekleniyor.
Bu durumda:
-
En düşük memur maaşı: 58.392 TL
-
En düşük memur emeklisi maaşı: 26.764 TL (seyyanen zam dahil)
4 senaryoya göre maaş tablosu
|Mevcut Maaş
|%10,56 Zam
|%10,14 Zam
|%11,30 Zam
|%13,08 Zam
|16.881 TL
|18.663 TL
|18.592 TL
|18.788 TL
|19.089 TL
|18.000 TL
|19.900 TL
|19.825 TL
|20.034 TL
|20.354 TL
|20.000 TL
|22.112 TL
|22.028 TL
|22.260 TL
|22.616 TL
|25.000 TL
|27.640 TL
|27.535 TL
|27.825 TL
|28.270 TL
|30.000 TL
|33.825 TL
|33.042 TL
|33.390 TL
|33.924 TL
|35.000 TL
|38.696 TL
|38.549 TL
|38.955 TL
|39.578 TL
|40.000 TL
|44.224 TL
|44.056 TL
|44.520 TL
|45.232 TL
|45.000 TL
|49.752 TL
|49.563 TL
|50.085 TL
|50.886 TL
|50.000 TL
|55.280 TL
|55.070 TL
|55.650 TL
|56.540 TL
Uzman yorumu
Ekonomistler, yılın son üç ayındaki enflasyonun seyrine göre zam oranlarının yukarı yönlü revize edilebileceğini belirtiyor.
Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının %13’ü, memur maaşlarının ise %15’i aşabileceği öngörülüyor.