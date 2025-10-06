Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanının 2026 Ocak zam oranları netleşmeye başladı.

TÜİK verilerine göre Temmuz–Eylül döneminde enflasyon yüzde 7,51 oldu. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29, Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yüzde 28,5 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,14 ila 10,56, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,26 oranında zam alabilir.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, zam senaryolarına göre 18 bin TL’nin üzerine çıkacak.

Zam Senaryosu Artış Oranı Yeni Maaş Senaryo 1 %10,56 18.663 TL Senaryo 2 %10,14 18.592 TL Senaryo 3 %11,30 18.788 TL Senaryo 4 %13,08 19.089 TL

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine:

%11’lik toplu sözleşme zammı En düşük emekli maaşı için net rakam verildi İçeriği Görüntüle

%13,26’ya ulaşan enflasyon farkı

1.000 TL seyyanen zam verilmesi bekleniyor.

Bu durumda:

En düşük memur maaşı: 58.392 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 26.764 TL (seyyanen zam dahil)

4 senaryoya göre maaş tablosu

Mevcut Maaş %10,56 Zam %10,14 Zam %11,30 Zam %13,08 Zam 16.881 TL 18.663 TL 18.592 TL 18.788 TL 19.089 TL 18.000 TL 19.900 TL 19.825 TL 20.034 TL 20.354 TL 20.000 TL 22.112 TL 22.028 TL 22.260 TL 22.616 TL 25.000 TL 27.640 TL 27.535 TL 27.825 TL 28.270 TL 30.000 TL 33.825 TL 33.042 TL 33.390 TL 33.924 TL 35.000 TL 38.696 TL 38.549 TL 38.955 TL 39.578 TL 40.000 TL 44.224 TL 44.056 TL 44.520 TL 45.232 TL 45.000 TL 49.752 TL 49.563 TL 50.085 TL 50.886 TL 50.000 TL 55.280 TL 55.070 TL 55.650 TL 56.540 TL

Uzman yorumu

Ekonomistler, yılın son üç ayındaki enflasyonun seyrine göre zam oranlarının yukarı yönlü revize edilebileceğini belirtiyor.

Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının %13’ü, memur maaşlarının ise %15’i aşabileceği öngörülüyor.