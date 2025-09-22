Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Şenliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve ailesi, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemevi Dedesi Erdem Sünbül’ün yemek duasıyla başlayan etkinlikte, Mahalle Muhtarı Tuncay Demir açılış konuşmasını yaparak, merhum başkan Ferdi Zeyrek’i rahmetle andı. Demir, organizasyona desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’e teşekkür etti.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de şenliğin önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selamlarını ileten Başkan Vekili Yağız Kaya, “Bağdatlı Sultan Şenliği sadece kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda köklü değerlerimize, inançlarımıza ve birlikte yaşama kültürümüze sahip çıktığımızın bir göstergesidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu geleneğin yaşatılması için her zaman yanınızdayız” dedi.

Program kapsamında protokol üyelerine hatıra hediyeleri takdim edildi. Gün boyu süren şenlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler ve kültürel paylaşımlarla devam etti.

Bağdatlı Sultan Şenliği, bu yıl da birlik, dayanışma ve kültürel mirasın korunması açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu.