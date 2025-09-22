Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Mahkeme, nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. kardeşleri tutuklarken, A.H.M. ’yi serbest bıraktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; nakliye firması çalışanı yabancı uyruklu A.H.M. ve nakliye firması yetkilileri E.G. ile M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ebrar Aktaş, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi’nde öğle namazının ardından Doğançay Mezarlığı ’na defnedildi.

İzmir’in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi’nde meydana gelen kazada, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

