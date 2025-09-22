İzmir’in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi’nde meydana gelen kazada, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Kaza ayrıntıları
Olay, önceki gün 627 Sokak’ta yaşandı. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründe bulunan koltuk, apartmanın bahçesinde oynayan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ebrar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Küçük Ebrar kurtarılamadı
Ebrar Aktaş, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi’nde öğle namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.
Soruşturma ve gözaltılar
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; nakliye firması çalışanı yabancı uyruklu A.H.M. ve nakliye firması yetkilileri E.G. ile M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tutuklama kararları
Mahkeme, nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. kardeşleri tutuklarken, A.H.M.’yi serbest bıraktı.