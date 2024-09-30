Manisa’nın Kula ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2009 yılı belediye başkan adayı ve emekli öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kula’da sevilen bir isim olan Akşit’in vefatı, ilçede derin bir hüzne neden oldu.

Kula’da büyük üzüntü

Kula'da geniş bir kesim tarafından sevilen Tahsin Akşit, uzun yıllar eğitim camiasında öğretmenlik yapmış, 2009 yılında ise MHP’den belediye başkanlığına aday olmuştu. Akşit’in ani vefatı, ilçede büyük yankı uyandırırken, birçok kişi sosyal medyada taziye mesajları yayımladı.

Cenaze töreni

Merhum Akşit’in cenazesi, 30 Eylül Pazartesi günü öğle namazını müteakip Kula’daki Ayazören Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kula halkının yoğun katılımının beklendiği cenaze töreninde, Akşit’in ailesi ve sevenleri acılarını paylaşacak.

Kula’nın iz bırakan öğretmeni

Tahsin Akşit, sadece belediye başkan adayı olarak değil, uzun yıllar ilçedeki eğitime katkılarıyla da tanınan bir isimdi. Emekli olduktan sonra da eğitimle olan bağını koparmayan Akşit, her daim Kula'nın sosyal ve kültürel hayatında aktif bir rol oynamıştı.