Kula İlçe Emniyet Trafik Büro Amirliği, camilerde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik önemli bir trafik eğitimi programı başlattı. Bu girişim, çocuklara hem dini bilgileri hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik kurallarını öğretmeyi amaçlıyor. Polis memurları, görsel sunumlar ve interaktif anlatımlarla çocukların trafik güvenliği konusundaki bilgilerini artırıyor.

Görsel ve etkileşimli yaklaşım

Kula İlçe Emniyet Trafik Büro Amirliği ekipleri, çocuklara yönelik trafik eğitimlerini çeşitli görsel materyaller ve etkili anlatımlarla destekliyor. Eğitimler, çocukların trafik kurallarını eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyor. Eğitimlerin içeriğinde, trafik işaretlerinin anlamları, yaya ve bisikletli olarak trafikte nasıl davranılması gerektiği gibi temel konular yer alıyor. Ayrıca, güvenli geçiş yerleri ve yaya geçitlerinin kullanımı gibi pratik bilgiler de çocuklara aktarılıyor.

Eğitim konuları

Eğitimler kapsamında çocuklara şu konular aktarılıyor:

Trafik işaretleri ve anlamları: Çocuklara trafik işaretlerinin ne anlama geldiği ve nasıl kullanılmaları gerektiği öğretiliyor.

Yaya ve bisikletli davranışları: Yaya ve bisikletli olarak trafikte güvenli hareket etme yöntemleri anlatılıyor.

Güvenli geçiş yerleri: Yaya geçitleri ve diğer güvenli geçiş alanlarının nasıl kullanılacağı gösteriliyor.

Araç içerisindeki kurallar: Araç içindeki güvenlik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanıyor.

Trafik kazalarının önlenmesi: Trafik kazalarının nedenleri ve bunların nasıl önlenebileceği konusunda bilgiler veriliyor.