Manisa'nın Kula ilçesinde, Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da temizlik sırasında meydana gelen olay, 28 işçinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı.

Bugün sabah saatlerinde, Kula Belediyesi bünyesinde hizmet veren Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'da, klor ve çamaşır suyu karışımlı temizlik maddesi kullanıldığı esnada, 28 işçide mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü. Olayda, 7 işçinin orta düzeyde zehirlenme şüphesi taşıdığı bildirildi.

İşçiler kusma ve bulantı şikayetleri yaşadı

Olay, Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'nde, Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulan serada gerçekleşti. Saat 11.30 sularında, 2 numaralı sera bölgesinde temizlik işlemi sırasında çalışan işçilerden Nuriye G. (33), Sultan G. (48), Fadime E. (35), Şadiye K. (39), Fadime E. (42), Aysun M. (43) ve Arzu G. (38) kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle karşılaştı.

Hastaneye kaldırıldılar

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen ambulanslarla 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Diğer 21 işçi ise hafif düzeyde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Toplamda 28 işçinin tedavi sürecinin devam ettiği öğrenilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı ve bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edilmelerinin planlandığı belirtildi.

Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.