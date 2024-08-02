Kula İlçe Emniyet Trafik Büro Amirliği ekipleri, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz Kuran kurslarında önemli bir eğitim faaliyetine imza atıyor. Bu kapsamda verilen trafik eğitimi, çocukların gelecekte daha bilinçli ve sorumlu bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Trafik eğitimiyle erken yaşta bilinçlendirme

Polis memurları, trafik eğitimlerini görsel sunumlar ve anlatımlarla zenginleştirerek çocukların dikkatini çekiyor ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor. Eğitimler sırasında çocuklara trafik işaretleri, yaya ve bisikletli olarak trafikte nasıl davranmaları gerektiği, güvenli geçiş yerleri ve yaya geçitlerinin kullanımı gibi temel trafik kuralları öğretiliyor. Ayrıca, araç içerisindeyken dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafik kazalarının nedenleri gibi önemli konular da ele alınıyor.