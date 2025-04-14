Günlük hayatta sıkça karşılaşılan kulak çınlaması, genellikle geçici bir rahatsızlık olarak görülse de, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığının, kulakta kalıcı hasarlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Yüksek Ses Kalıcı İşitme Kayıplarına Yol Açabilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Soner Kadıköylü, kulak çınlamasının basit bir şikâyet gibi algılanmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek ya da sıkça gürültülü ortamlarda bulunmak, iç kulaktaki hassas yapıları tahrip ederek işitme kaybına yol açabiliyor.

“Sesin desibeli arttıkça, kulakta kalıcı hasar riski de aynı oranda büyüyor,” diyen Dr. Kadıköylü, bu tür alışkanlıkların uzun vadede tinnitus adı verilen kronik çınlamaya neden olabileceğini ifade ediyor.

Kulak Çınlaması Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir

Uzmanlara göre sürekli hale gelen kulak çınlaması; işitme kaybı, damar tıkanıklıkları, hatta bazı sinir sistemi bozukluklarının belirtisi olabilir. Bu belirtilerin göz ardı edilmemesi ve mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına danışılması gerekiyor.

Erken Müdahale Tedavi Sürecini Kolaylaştırıyor

Dr. Kadıköylü, “Kulakta çınlama şikayeti uzun sürüyorsa, bu durum vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisidir,” diyerek erken tanının önemine dikkat çekiyor. Çınlamanın altında yatan nedenlerin erkenden teşhis edilmesi, işitme kaybı riskini azaltabilir ve tedavi sürecini kolaylaştırabilir.

CNN TÜRK