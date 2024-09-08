Akıllı telefon ve teknolojik cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, kulaklık kullanımı özellikle gençler arasında hızla artıyor. Ancak bu alışkanlık, işitme sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Uzmanlar, yüksek ses seviyesinde ve uzun süreli kulaklık kullanımının kalıcı işitme kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İşitme kaybı riski 4,7 kat artıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, günde 80 dakikadan fazla kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme sıklığının yüzde 22,3 olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, bu süreden daha uzun kulaklık kullanan gençlerin işitme kaybı riskinin, daha az süre kullananlara göre 4,7 kat daha fazla olduğu bilgisini paylaşıyor.

Yüksek ses kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Kulaklık kullanımında en büyük tehlikenin, yüksek sese sürekli maruz kalmak olduğunu vurgulayan Dr. Tınazlı, kulak sağlığı açısından en kritik sorunun geri dönüşü olmayan iç kulak tipi işitme kayıpları olduğunu belirtiyor. Bu kayıpların ilerleyici olduğunu ve sürekli yüksek desibele maruz kalan kişilerde kalıcı hale geldiğini ifade ediyor.

Kulak çınlaması erken belirti olabilir

Dr. Tınazlı, geçici kulak çınlamasının işitme kaybının başlangıcına işaret edebileceğini dile getiriyor. Çoğu kişinin bu durumu hafife aldığını belirten Tınazlı, “Her hasar sonrası iç kulak kendini tamir edemez ve kalıcı işitme kayıpları gelişir” diyor.

Dış kulak sağlığına da dikkat edilmeli

Kulaklık kullanımının yalnızca iç kulak için değil, dış kulak için de riskler taşıdığını vurgulayan Dr. Tınazlı, sürekli kullanılan kulaklık uçlarının dış kulak yolunu tahriş edip enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca hijyen sorunları ve mantar enfeksiyonlarına dikkat çekiyor.

Kulaklık kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, kulak sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:

Ses seviyesi: Kulaklık sesi yüzde 60’tan fazla açılmamalı.

Kullanım süresi: Kesintisiz kullanım bir saati geçmemeli.

Dinlenme molaları: Kulaklar yorulup dinlenmeye ihtiyaç duyar.

Kulaklık seçimi: Arka plan gürültüsünü azaltan, ses izolasyonu iyi olan kulaklıklar tercih edilmeli.

Bu basit önlemlerle, kulak sağlığı korunabilir ve uzun vadede işitme kaybı riski azaltılabilir.