Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenliklerin üçüncü gününde, Perdenin Ardındakiler grubunun performansı geceyi unutulmaz kıldı. Kula Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinlik, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde yapıldı.

Enerji dolu bir gece

Grubun sahne enerjisi, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı ve büyük beğeni topladı. Perdenin Ardındakiler’in canlı performansı, konser alanını bir eğlence merkezine dönüştürdü. Gecede, gençlerin ve halkın yoğun katılımı dikkat çekti, Kula'nın kurtuluşunun anlamı ve önemi vurgulandı.

Kadına şiddetle mücadelede önemli bir mesaj

Konserin ilerleyen dakikalarında, Kula İlçe Emniyet Amirliği tarafından hazırlanan “Kadına el kal-ka-maz” pankartı, dinleyiciler tarafından desteklendi. Bu pankart, kadına şiddet konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Duygusal bir evlilik teklifi

Geceye damgasını vuran bir diğer an ise, Oğuzhan Üzer ve Merve Karaduman çiftinin evlilik teklifi oldu. Çift, Perdenin Ardındakiler’in sahneye çıkmasından önce, sahnede gerçekleştirilen bu özel teklif ile bir ömür boyu mutluluğa ilk adımını attı. Kulalılar, bu anlamlı ana tanıklık ederek büyük bir coşku yaşadı.

Gelecek etkinlikler

Kula'nın kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri, 7 Eylül Cumartesi günü İnci Mercan konseri ile devam edecek. Şehrin tarihi onurunu kutlamaya ve müzik dolu anlar yaşamaya devam edecek olan Kula halkı, bu etkinliği sabırsızlıkla bekliyor.