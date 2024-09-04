Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen atlı cirit müsabakaları, Leblebiciler Sitesi arkasında büyük bir coşkuyla yapıldı. Bu geleneksel etkinlik, Kula halkını bir araya getirerek milli mücadele ruhunu yeniden canlandırdı. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, müsabakalarda başarı gösteren atıcılara günün anlamına uygun hediyeler takdim etti.

Kurtuluş etkinlikleri, akşam saat 21.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve ünlü sanatçı Manuş Baba’nın sahne alacağı konserle Yunus Emre Kent Meydanı’nda devam edecek. Bu etkinlik, Kula'da milli ruhu ve coşkuyu doruğa çıkaracak.