TBMM’ye sunulan 36 maddelik Torba Kanun teklifi, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler getiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, özellikle genel sağlık sigortası (GSS) borçlarına yönelik olası kısmi af düzenlemeleri hakkında kulis bilgilerini paylaştı.

Kısmi af ve hedeflenen borçlar

Karakaş’a göre, hükümet Torba Kanuna ek bir madde ile genel sağlık sigortası borçlarına kısmi af getirecek. “En son 2023 yılında GSS borçlarının faiz ve cezaları silinmiş, sadece anapara ödenmesi istenmişti. Şimdi benzer bir düzenleme ile bazı borçların kısmi olarak silinmesi bekleniyor” dedi.

Yeni düzenleme ile özellikle 2015 ve öncesine ait, ödeme imkânı kalmamış ve zaman aşımına uğramış borçların anapara dâhil silinmesi hedefleniyor. Ancak zaman aşımına uğramamış GSS primleri ve diğer SGK primlerinin anaparasının silinmesi söz konusu değil.

Primsiz sağlık sigortası imkânı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için gelir testi uygulamasıyla prim muafiyeti mümkün olacak. Karakaş, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptıran kişiler, hane içi kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altındaysa tek kuruş prim ödemeden GSS’den faydalanabilir” dedi.

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan vatandaşlar için 2025 yılı GSS primi aylık 780 TL olarak uygulanıyor. Gelir testi yaptırmayan ve gelirleri düşük olsa da prim ödemek zorunda kalıyor, ayrıca borçlara gecikme zammı ekleniyor.

Taksitli ödeme ve yapılandırma imkânları

Karakaş, kısmi af kapsamındaki borçların peşin veya taksitli olarak ödenebileceğini belirtti:

Yeni düzenleme önümüzdeki Mart veya Nisan aylarında hayata geçirilebilir.

Kamu alacakları yapılandırması çerçevesinde, borçlular için esnek ödeme planları sunulacak.

Vatandaşlara uyarılar

Zaman aşımına uğramayan borçlar için anapara silinmeyecek.

Gelir testi yaptırmayanlar, düşük gelirli olsa da her ay 780 TL borç ve gecikme zammı ödemeye devam edecek.

Taksitli ödeme seçenekleri için resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Karakaş, Torba Kanun’un yasalaşmasıyla birlikte vatandaşların GSS borçlarını hafifletme ve prim yükümlülüklerini düzenleme imkânı bulacağını vurguladı.