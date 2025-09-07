Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara’da 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. Kulislerde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmayacağı ancak yakın isimlerinin Parti Meclisi listesi çıkarabileceği konuşuluyor.

21 Eylül’de olağanüstü kurultay

CHP, 15 Eylül’deki kritik kurultay davası öncesi olası kayyum atamasına karşı 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP kurmayları, “Kayyum atansa bile koltukta yalnızca bir hafta kalabilir” değerlendirmesi yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun durumu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi ve kayyum ataması sonrası Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun adı gündeme geldi. Önceki değerlendirmelerde Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa sıcak baktığı öne sürülse de, kulis bilgilerine göre kurultayda aday olması beklenmiyor.

Parti Meclisi listesi olasılığı

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin kendi Parti Meclisi (PM) listesini çıkarabileceği konuşuluyor. Bu adımın, olası bir iç parti krizini kısa sürede kontrol altına alma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Önceki Kılıçdaroğlu kulisi

İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve kayyum ataması sonrası, mutlak butlan kararı çıkması halinde Kılıçdaroğlu’nun yeniden devreye girebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Parti kulisleri, bu hamlelerin olağanüstü kurultay sürecinde önemli rol oynayabileceğini belirtiyor.