Kanun kapsamında, marka sahipleri beş yıl içinde markalarını ciddi şekilde kullanmak zorunda. Aksi takdirde, markanın iptali söz konusu olabilir.

Uygulama ve denetim

Türk Patent ve Marka Kurumu, 10.01.2024 tarihinden itibaren kullanılmayan markaların iptali için yetkilendirildi. Bu süreçte kurum, markanın etkin kullanımını değerlendirecek.

Kullanım ispatı için gereken belgeler

Marka sahiplerinin, kullanımı ispatlamak için fatura, katalog, ambalaj, fuar belgeleri, pazar araştırmaları ve reklam dokümanları gibi çeşitli belgeleri sunması gerekiyor.

İnternet ve sosyal medya kullanımı

Markaların internet ve sosyal medyada kullanımında da ayırt edici karakterini koruması önemli. Yanıltıcı kullanımlardan kaçınılmalı ve belgelenmelidir.

Sonuçlar ve önemi

Bu düzenleme, kullanılmayan marka tescillerinin temizlenmesini sağlarken, etkin kullanımı zorunlu kılmaktadır. Marka sahiplerinin bu süreçte dikkatli olmaları gerekiyor.